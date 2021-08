Shampoo solido: la tua scelta green!

Il mercato globale dello shampoo solido è stato stimato a 10,2 milioni nel 2018 e non è difficile capire perché questa cifra continui a crescere. Naturalmente, ci sono molti modi per rendere la tua routine di bellezza più sostenibile, ma lo shampoo solido è la risposta dell’industria della bellezza a una delle preoccupazioni ambientali più urgenti di oggi: l’inquinamento da plastica.

I paesi costieri scaricano ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica nell’oceano. Ciò equivale a mettere cinque sacchi pieni di spazzatura ogni 300 metri di costa in tutto il mondo. È qui che entra in gioco lo shampoo solido: è un ottimo punto di partenza nella lotta contro l’inquinamento da plastica. Ecco come ottenere il massimo dall’utilizzo di uno shampoo solido.

Perché lo shampoo solido è più ecologico?

Ci sono una serie di ragioni per cui lo shampoo solido è considerato più ecologico rispetto allo shampoo liquido, e le ragioni sono sia per la confezione che per gli ingredienti specifici. Poiché lo shampoo è duro, la carta viene utilizzata più spesso al posto della plastica, poiché è più facile da riciclare. Non solo, ma le dimensioni ridotte dello shampoo solido significano che sono necessari meno materiali di imballaggio in generale. Questo rende lo shampoo un’opzione preferita per i consumatori attenti all’ambiente: secondo gli studi, il 64% di questi consumatori è ora alla ricerca di prodotti in confezioni riciclabili. Inoltre, per lo shampoo solido https://makeup.it/categorys/577445/ sono stati utilizzati ingredienti concentrati, di conseguenza dura più a lungo di uno shampoo liquido. L’utilizzo dello shampoo solido equivale all’utilizzo di due flaconi di shampoo standard da 250 ml. Quindi sostituire le bottiglie ingombranti con lo shampoo solido consente di risparmiare tempo (se si tiene conto del tempo necessario per recarsi al negozio!), denaro e plastica.

È importante sottolineare che lo shampoo solido (che è naturale) è un prodotto biodegradabile. Ciò significa che è composto da ingredienti completamente naturali che non lasciano rifiuti dopo l’uso. Inoltre, la composizione utilizza meno acqua rispetto allo shampoo tradizionale, perché gli ingredienti sono concentrati. Tutti sanno che l’acqua è una risorsa preziosa, quindi ogni (seppur piccolo) risparmio della sua quantità è importante. Questa è una buona opzione per coloro che desiderano portare qualche beneficio al pianeta e allo stesso tempo non rinunceranno al lavaggio quotidiano dei capelli! Un ulteriore vantaggio di questo tipo di shampoo è che diventa il compagno di cura perfetto durante ogni viaggio.