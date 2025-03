Show Ferrari a Milano, Hamilton e Leclerc “In lotta per titolo”

MILANO (ITALPRESS) – Bagno di folla per la Ferrari a Milano, davanti al Castello Sforzesco, dove è andata in scena la presentazione della Scuderia di Maranello in vista della nuova stagione di Formula 1, che partirà fra dieci giorni con il Gran Premio d’Australia. I due piloti della “Rossa” Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno entusiasmato gli appassionati presenti nel capoluogo di regione della Lombardia effettuando dei giri dimostrativi lungo un tracciato cittadino allestito per l’occasione. Il monegasco non ha nascosto la sua gioia per l’affetto mostrato dai tifosi: “Sono felicissimo, è un qualcosa di incredibile vedere tutta questa gente. E’ sempre veramente speciale vedere un ambiente così. Mi rende felice, sono cresciuto da tifoso della Ferrari e sto vivendo il mio sogno. Sono felice di rappresentare la Ferrari, mi emoziono ogni volta che sono in rosso e vedo tutta questa gente”.Leclerc sta vivendo il sogno di quando era bambino e adesso spera di riportare la Ferrari sul tetto del mondo: “Che emozione, inizia il mio settimo anno in Rosso ma è come se fosse la prima volta. Sono cresciuto in Italia e ho sempre avuto una connessione speciale con questo Paese. Crescendo sono sempre stato un tifoso della Ferrari e sognavo di far parte del team. Ora mi ritrovo a vivere il mio sogno, guidare la Rossa e fare di tutto per farla tornare campione del mondo”.Anche Lewis Hamilton si è detto stupito dalla cornice di pubblico presente a Milano: “E’ fantastico essere qui, la mia prima volta davanti ai tifosi della ‘Rossà. Non c’è nulla come la passione dei tifosi della Ferrari, per me questo è tutto nuovo. Sono stato a Fiorano, ma questa è la prima volta che sono così vicino a loro. E’ la mia prima esibizione con questa vettura, essere in Italia è davvero qualcosa di speciale”.Hamilton ritiene che il team possa lottare per il titolo in questo 2025: “Spero di poter fare un bel lavoro quest’anno. Penso che possiamo lottare per il Mondiale, lavoriamo per questo. Imparare le varie sequenze mi ha richiesto un pò di tempo, ma sono entusiasta per le sfide che affronteremo in questa stagione. Nel 1997 sono venuto per la prima volta in Italia per correre con i kart, il Paese è davvero bellissimo. Per me è speciale tornare qui e passare più tempo qui”.Ci sono grandi aspettative sulla Ferrari di quest’anno e anche il team principal, Frederic Vasseur, si è detto fiducioso: “E’ qualcosa di magico, è la prima volta per me che faccio qualcosa di questo tipo. La prestazione globale del team viene da tanti pilastri, ma i piloti sono molto importanti. E’ una questione anche di motivazione, di spirito di emulazione positiva. Con la coppia di piloti che abbiamo pensiamo di poter fare un bel lavoro. Dobbiamo saper gestire la pressione, nel team c’è un’atmosfera positiva”.Presente all’evento milanese anche il ceo di Unicredit, Andrea Orcel: “Ci aspettiamo grandi risultati da questi piloti, una vittoria dopo l’altra. In comune con la Ferrari abbiamo diverse cose, a partire dal color rosso: entrambe cerchiamo sempre di migliorarci”.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).