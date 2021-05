Sì a mozioni Pd e “Avanti Gela”, Farruggia: “Su disabili commissione lascia l’aula”

Gela. La politica continua a pesare sulle decisioni dell’assise civica e accade anche quando si tratta di mozioni, presentate in aula. Quasi a sorpresa, questa sera in apertura della seduta di question time, c’è stato un sì piuttosto ampio alla mozione portata in aula dai dem Gaetano Orlando e Alessandra Ascia (firmata anche da Sandra Bennici di Fratelli d’Italia). Già questa mattina, il Pd locale e quello di Niscemi avevano presentato l’iniziativa per un vasto progetto di riutilizzo delle acque reflue depurate, da destinare all’agricoltura e non solo. La proposta ha ottenuto il supporto di quindici consiglieri. Non solo i voti favorevoli degli stessi democratici e della grillina Virginia Farruggia (del resto l’asse romano Pd-M5s si fa sempre più evidente anche a livello locale), ma nonostante le perplessità la proposta ha ottenuto l’appoggio anche dei consiglieri di “Un’Altra Gela”, dei civici di “Una Buona Idea” e del gruppo di Forza Italia, oltre al voto favorevole dell’opposizione di centrodestra. Solo l’Udc si è astenuto. I rapporti piuttosto burrascosi, almeno in questa fase, tra il Pd e l’amministrazione comunale non si sono fatti sentire, come sembrava invece probabile. Il capogruppo Orlando ha parlato di “una proposta che non ha colore politico”. Stesso discorso, anche se una prima mozione è passata solo sul filo del rasoio, con i consiglieri più vicini al sindaco Lucio Greco che hanno votato no, si è registrato per le proposte avanzate dai consiglieri di “Avanti Gela”, Salvatore Scerra e Gabriele Pellegrino. Sono state approvate le mozioni per la trasmissione in diretta delle sedute di consiglio comunale sulla pagina facebook del Comune di Gela e quella che prevede l’installazione di un sistema di colonnine elettriche per ricaricare veicoli elettrici di nuova generazione, con l’abbattimento di emissioni dannose in atmosfera. Solo la prima mozione è passata con 9 sì, 6 no e 3 astenuti. La proposta sull’installazione delle colonnine, invece, ha avuto pieno appoggio, con sedici voti favorevoli. Il consigliere Scerra ha parlato di un “grande successo nonostante il no del gruppo del sindaco”. Le ruggini politiche ci sono e si fanno sentire, anche dopo lo scontro plateale, registratosi la scorsa settimana durante il monotematico sull’emergenza sanitaria.