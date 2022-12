Sì a rete fognaria Manfria, approvato progetto: Ati, “risultato importante”

Gela. Si è conclusa con l’approvazione dei progetti esecutivi la conferenza di servizi per la rete fognaria di Manfria e il sistema di sollevamento e collettore del depuratore di Macchitella. Questa mattina, negli uffici del settore lavori pubblici, gli enti preposti, i rappresentanti comunali e quelli delle società e dell’Assemblea territoriale idrica, hanno chiuso le verifiche. Ieri, in base al parere rilasciato, Emilio Giudice della Riserva Biviere ha chiesto il pieno rispetto del piano di gestione. I vertici di Ato, il presidente Massimiliano Conti e il direttore generale Antonino Collura, al termine della riunione parlano di un “risultato importante per la comunità locale e per la zona di Manfria”. “Si chiude una problematica molto sentita anche dal punto di vista ambientale”, spiegano Conti e Collura. Nelle scorse settimane, è stato invece annunciato l’avvio dei lavori per la rete idrica della frazione balneare, con finanziamento regionale. Il sistema fognario di quell’area e il potenziamento del depuratore di Macchitella dovrebbero finalizzare un netto efficientamento della filiera della depurazione cittadina, nel recente passato finita sotto procedura di infrazione. C’erano tanti timori da parte dei residenti di Manfria, che non hanno escluso il rischio di un definanziamento per la rete fognaria. I componenti del comitato ViviamoManfria in questi anni si sono mobilitati, rivolgendosi anche alla procura.