Sì a ufficio bonifiche in Comune, passa mozione M5s: niente accordo su intitolazione a Tusa

Gela. Le scintille sono arrivate sul finale, quando ci sarebbe stato da votare la mozione per intitolare una strada cittadina alla memoria di Sebastiano Tusa, ex assessore regionale e studioso di punta dell’archeologia subacquea, per anni impegnato a riportare in superficie i tesori culturali nascosti nei fondali della costa locale. Maggioranza e opposizione, però, non hanno trovato l’intesa. La mozione è stata portata in aula dal consigliere Vincenzo Cascino, che ha suggerito l’intitolazione di un tratto del lungomare Federico II di Svevia, quasi a ridosso dell’area di Bosco Littorio, dove in vita Tusa è stato impegnato in diverse attività di ricerca. Per il consigliere, bisognerebbe comunque intitolargli una strada a poca distanza dal mare, suo punto di riferimento. Dai banchi di opposizione, il capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra ha preannunciato un emendamento alla proposta, condiviso dall’intero gruppo. “Tusa ha voluto il Museo del Mare e dobbiamo fare in modo che gli venga intitolato”. L’integrazione alla proposta di Cascino, però, ha aperto un dibattito, dai toni probabilmente fin troppo accessi. Il vicesindaco Terenziano Di Stefano, presente in aula, ha fatto subito notare che sul Museo del mare, anche per l’eventuale intitolazione, la competenza non è del Comune. C’è stato un plateale scambio di opinioni, tutto procedurale, tra il presidente di turno dell’assise civica Paola Giudice e il capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli, che ha chiesto l’intervento del segretario generale. Alla fine, niente da fare, anche per la mancanza del numero legale. La proposta verrà trattata il mese prossimo. I consiglieri di opposizione hanno lasciato l’aula, non apprezzando la linea dei pro-Greco.