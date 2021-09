Sì al bilancio Ghelas, passa progetto portato da Trainito: possibile cda per la società

Gela. Con il voto favorevole dell’amministrazione comunale, si è chiuso il cerchio sul bilancio 2020 della Ghelas Multiservizi, la società controllata da Palazzo di Città. Questa mattina, il manager Francesco Trainito ha portato sul tavolo dell’assemblea il progetto di bilancio, che ha avuto il vaglio favorevole non solo dei tecnici della società e del consulente, il commercialista Giorgio Vindigni, ma anche di quelli comunali. All’assemblea, convocata da Trainito, ha preso parte il sindaco Lucio Greco. L’ok è stato confermato dal dirigente al bilancio Alberto Depetro, così come c’era già stata indicazione favorevole dal revisore della società in house, Giacomo Gulizzi, e dal collegio sindacale, presieduto da Gaetano Lorefice. Per la guida della municipalizzata si tratta di un obiettivo raggiunto, con un processo di risanamento dei conti già in fase avanzata. Trainito, tra le altre cose, nelle scorse settimane ha spiegato come sia stato ridotto anche il pregresso indebitamento verso i fondi pensione, con il pagamento di quote per circa un milione di euro. Da tempo, inoltre, sono state definite le pendenze finanziarie, maturate nel passato, tra Ghelas e municipio. Il sindaco Greco, due anni fa, scelse Trainito, anzitutto in un’ottica di risanamento degli equilibri di bilancio della società, per la quale non era stata esclusa neanche l’ipotesi della messa in liquidazione. Epilogo che è stato progressivamente evitato. Domani, comunque, l’assemblea si riunirà di nuovo, in seconda convocazione. L’amministrazione comunale intende valutare la ricostituzione, prevista dallo statuto, del consiglio di amministrazione.