Sì al trasporto pubblico e ai fondi per gli eventi: sul “Presti” opposizione esce, si va a domani

Il finanziamento Pnrr per i lavori nello stadio “Presti” era uno dei temi salienti. Anche in questo caso, la variazione di bilancio ha incassato il parere non favorevole dei revisori. Un importo complessivo di circa un milione e mezzo di euro, comprensivo di 500mila dalle royalties. I revisori hanno detto no e il sindaco Di Stefano ha biasimato la linea assunta dai tre professionisti. L’opposizione ha lasciato l’aula, proprio davanti a una variazione con parere non favorevole. La maggioranza, in assenza dei dem Cuvato e Moscato e del civico Sincero (“non presenti per ragioni strettamente personali”), non ha avuto i numeri utili per il sì. Il sindaco ha definito l’opposizione “non responsabile” davanti a un atto da approvare per dare un futuro allo stadio comunale. “Questo è un atto che si può votare”, ha continuato il primo cittadino davanti a tifosi e dirigenti del Gela calcio. Domani ci sarà l’ultima chance. Il capogruppo di “Una Buona Idea” Giovanni Giudice ha criticato duramente l’assenza dei revisori e invitato l’opposizione a rientrare in aula per il voto. Il pentastellato Castellana ha sottolineato che l’opposizione, uscendo dall’aula, mette in bilico il criterio di collaborazione. “La minoranza dà prova di non rispettare questo principio”, è intervenuto. I consiglieri di minoranza avevano invece votato la variazione sui contributi per gli eventi. “Domani sicuramente voteremo favorevolmente un atto che è della città”, ha sottolineato il dem Orlando. Le royalties destinate al progetto per il “Presti” toccano direttamente “l’uso previsto dalla normativa”, ha voluto ribadire il consigliere civico Faraci. “Sono molto deluso perché non è stato compreso l’atto”, ha aggiunto Faraci. “La minoranza ha perso una grande occasione”, ha insistito il vicesindaco dem Fava. L’altra dem Alabiso ha dato spiegazioni tecniche sull’atto, sulla base di quanto indicato in una relazione dal dirigente al ramo. Il civico Giorrannello, a sua volta, ha descritto una “minoranza che ha perso un’occasione soprattutto perché lo sport è inclusione”. “La minoranza farebbe bene a non presentarsi in aula, domani”, ha concluso.