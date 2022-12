Sì alla variazione di bilancio, Trainito: “Voto FI per un sostegno vero ai disabili”

Gela. Un atto di responsabilità verso la città. C’è soprattutto questo dietro al voto favorevole che ieri il capogruppo di Forza Italia Rosario Trainito ha espresso nel corso del dibattito sulla variazione di bilancio per i servizi sociali, settore condotto fino a poche settimane fa dall’azzurra Nadia Gnoffo. Nessun sostegno al sindaco ma solo una scelta di coerenza. “Ieri sera Forza Italia ha dimostrato di mettere al primo posto, con i fatti, gli interessi della città. Nonostante siamo ormai fuori dalla maggioranza – dice Trainito – abbiamo votato con convinzione una variazione di bilancio che comporta forti vantaggi alla categoria dei più fragili, i disabili”. Trainito rilancia il lavoro fatto da Gnoffo e respinge le pesanti contestazioni mosse dai civici. “Contrariamente alle polemiche e agli attacchi dei falsi civici di “Una Buona Idea”, l’ex assessore Gnoffo è stata capace di reperire le somme con una delibera che ci ha consentito di mettere in bilancio fondi trasferiti da Stato e Regione, per centri estivi, Asacom e disabili mentali, che altrimenti non avremmo potuto spendere. Quindi è stato importante metterle in bilancio con i vantaggi che sono sotto gli occhi di tutti”, aggiunge Trainito.