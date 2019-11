Sì atto maggioranza su Caltaqua: Greco-Scerra al veleno, “compagni di merende sotto processo”

Gela. Doveva essere un consiglio comunale “storico”, almeno per tracciare la via verso l’addio alla gestione privata del servizio idrico, attualmente in mano al gruppo italo-spagnolo Caltaqua. Alla fine, la maggioranza, con due voti anche dai banchi di opposizione (ma non dal gruppo di centrodestra) ha approvato l’atto di indirizzo che impegna il sindaco ad adottare tutte quelle decisioni che possano favorire un percorso di ripubblicizzazione del servizio, passando anzitutto dalla costituzione dell’Assemblea territoriale idrica. Una rottura vera e propria con il gestore, almeno per ora, non c’è. Il sindaco vuole valutare con attenzione. “Siamo davanti ad un colosso che potrebbe anche chiedere un maxi risarcimento”, ha spiegato. L’avvocato, ormai da tempo, segue la linea della rescissione del contratto per inadempimento, ma neanche la commissione tecnica della quale fa parte ha ancora preso una posizione netta, ricevendo l’ammonimento dall’assessore regionale Alberto Pierobon. I lavori si sono aperti con Massimo Vella, rappresentante del movimento social “Fuori Caltaqua”, che ha illustrato le ragioni di una mobilitazione, sempre più ampia, anche se la partecipazione concreta dei cittadini potrebbe certamente essere maggiore. Dietro il caso Caltaqua, nessuno ormai può nasconderlo, c’è tanta politica. “Le assenze di questa sera sanno di offesa”, ha detto chiaramente il segretario confederale della Cgil Ignazio Giudice. Tra i parlamentari del territorio, c’erano solo i grillini Pietro Lorefice e Nuccio Di Paola. “Manca il governo regionale e mancano l’assessorato competente, l’Ato e Caltaqua – ha proseguito il sindacalista – dovremmo portare il consiglio in quelle sedi”. Di certo, un dibattito monco, in assenza di parti in causa decisive. Se si tocca il tema Caltaqua, tanti possono andare in difficoltà. Assunzioni e “compromessi” ce ne sono stati e li ha ricordati pure Giudice. “Io non ho mai chiesto assunzioni a Caltaqua, sono un uomo libero”. Tanti hanno puntato sui ritardi, ormai atavici. Senza Assemblea territoriale idrica, il gestore fa il bello e il cattivo tempo, senza troppe pressioni da un Ato che il consigliere Paola Giudice ha definito “scendiletto”. Ancora più esplicito è stato il segretario confederale della Cisl Emanuele Gallo. “Caltaqua in questo territorio ha fatto i cavoli propri”. Molto duro, davanti ai disservizi, è stato anche il segretario Ugl Andrea Alario. Il deputato regionale Nuccio Di Paola ha ribadito l’importanza di trattare la vicenda a livello palermitano. “Non capisco ancora perché non ci siano stati i controlli dovuti”, ha detto. Sulla necessità che l’Ato lasci spazio all’Ati, mettendo il sistema al passo della normativa vigente, hanno puntato Vincenzo Casciana, Pierpaolo Grisanti, Vincenzo Cascino, Alessandra Ascia, Rosario Faraci, Valeria Caci, Salvatore Incardona e Romina Morselli. “Dopo tredici anni di silenzi – ha concluso Grisanti – serve verità su fatti e misfatti”. Quasi una sintesi di quello che si è celato, in questo lungo periodo, tra le pieghe del rapporto politica-Caltaqua, che in città pare ormai in crisi.