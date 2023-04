Si avvicina il sogno Serie D per la Nuova Città di Gela

Gela. La Nuova Città di Gela vince la semifinale di ritorno di pallavolo femminile contro la New Star di Grotte per 3-0 e va in finale playoff, con un sogno chiamato Serie D. La squadra di coach Massimo Bonaccorso vince il primo set per 25-17, resistendo all’attacco degli avversari e spuntandola. Secondo set in cui i gialloneri approfittano della confusione avversaria e dominano, vincendo 25-14. Nell’ultima frazione i gelesi salgono in cattedra e chiudono definitivamente la gara.

Risultato finale di 3-0 e finali playoff raggiunte, in attesa di scoprire chi sarà l’avversaria tra Vigata e San Cataldo.