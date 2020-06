Si è allontanato da casa, non si hanno notizie di Salvatore Scollo: “Ricerche in corso”

Gela. Si è allontanato da casa nel fine settimana appena trascorso. I familiari pare non sappiano più nulla del sedicenne Salvatore Scollo. Gli agenti di polizia del commissariato hanno avviato indagini. Sembrerebbe che il minorenne sia rimasto piuttosto turbato da alcune tensioni interne al nucleo familiare. Secondo i poliziotti si sarebbe allontanato anche per questa ragione. Non si esclude che possa aver trovato ospitalità da qualche conoscente. “Le ricerche sono in corso”, dice il dirigente di polizia Salvatore Cicero.