Si è spenta a 89 anni Pina Arces Giordano, maestra innovativa e fondatrice di Unitrè

Gela. Si è spenta all’età di 89 anni Pina Arces Giordano, maestra in pensione “rivoluzionaria” ed innovativa nel metodo di insegnamento. Mamma di Danilo Giordano, apprezzato consulente finanziario ed impegnato nel sociale, Pina Arces Giordano era stimata da colleghi e amici per la sua grande generosità. Aveva doti comunicative non comuni e sin da giovanissima aveva intuito ad esempio quanto era importante insegnare l’inglese ai bambini, tant’è che lei stessa decise di formarsi all’estero.

Anche dopo il pensionamento non rimase inattiva. Nel 1995 creò l’Unitrè, l’Università delle Tre età nella sede messa a disposizione dal Liceo Classico. Sfruttando la disponibilità di colleghi giovani e meno giovani riuscì a coinvolgere decine di “studenti” impegnandosi tanto sul sociale e concedendo una possibilità anche a chi non poté, per svariati motivi, frequentare scuola.