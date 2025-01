Si era trasferito in Germania, da quindici giorni non si hanno più notizie di Davide Ascia

Gela. L’appello arriva dall’associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse. Dal 15 gennaio, infatti, non si hanno più notizie del 47enne gelese Davide Ascia. Si era trasferito per lavoro in Germania, a Colonia. Da giorni ormai non dà più segnali, neanche alla famiglia. Dall’associazione fanno sapere che il suo telefono risulta irraggiungibile. Non si conoscono le cause dell’allontanamento. I familiari avrebbero avviato contatti con il consolato.