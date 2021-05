“Si favoriscono interessi mafiosi”, edili scrivono al prefetto: “No a scelte governo”

Gela. Massimo ribasso e una totale deregolamentazione dei subappalti sono lo sprone principale per un ritorno, pesante, anche degli interessi mafiosi nei cantieri. I vertici territoriali degli edili di Fillea, Filca e Feneal, respingono in maniera veemente quanto preannunciato a livello nazionale per il decreto semplificazioni, in materia di appalti. Hanno scritto alla prefettura di Caltanissetta. La missiva, a firma dei segretari Francesco Cosca, Francesco Sodano, Nunzio Mangione e Francesco Mudaro, solleva sospetti preoccupanti e la linea assunta dal governo nazionale pare in assoluta controtendenza rispetto agli interessi dei lavoratori e dell’economia sana del territorio.