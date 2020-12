Si fermano i lavoratori locale del pubblico impiego, presidio in prefettura

“Scioperiamo non solo per gli stipendi ma per nuove assunzioni e per una pubblica amministrazione più moderna. Chiediamo sicurezza per i lavoratori e gli utenti, visto che mancano ancora adeguati dispositivi di protezione in tutti i luoghi di lavoro. Chiediamo nuove assunzioni e maggiori risorse per rinnovare i contratti – dicono i sindacalisti – che servono ad ammodernare e migliorare l’organizzazione del lavoro e dei servizi e ad offrire a tutte le lavoratrici e ai lavoratori le giuste opportunità di sviluppo professionale. L’emergenza pandemica ha riportato drammaticamente all’attenzione di cittadini e di utenti i danni causati dalla politica dei tagli lineari alla spesa pubblica portata avanti negli anni passati che ha originato carenza di organico nel personale sanitario e in quello delle altre pubbliche amministrazioni, oltre a gravi mancanze di risorse strumentali”. I sindacati spiegano che nonostante lo sciopero di domani, verranno comunque assicurati i servizi indispensabili. In città, si preannunciano ampie adesioni soprattutto tra i lavoratori della sanità.