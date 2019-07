SI FERMANO I SET DI FILM E SERIE TV PER LO SCIOPERO DELLE TROUPE

ROMA (ITALPRESS) – “Domani mercoledì 31 luglio per l’intera giornata e il 7 e l’8 agosto prossimi, scioperano i lavoratori delle troupe, impegnati sui set di film e serie tv”. Lo annuncia una nota di Slc Cgil e Fistel Cisl.

“Troppe le distanze nella trattativa per il rinnovo del CCNL, in merito ai minimi sindacali richiesti dal Sindacato ed ai livelli inquadramentali richiesti per alcune figure, considerati essenziali dai lavoratori stessi”.

Tra i set che si fermeranno anche quelli delle serie tv “Vite in fuga”, “Sei Bellissima” per la regia di Andrea Molaioli, “Nero a metà 2” diretta da Marco Pontecorvo, “Summertime” ispirata a “Tre metri sopra il cielo” di Federico Moccia, “La Guerra è Finita” di Michele Soavi con Isabella Ragonese e Michele Riondino e del film “E’ per il tuo bene” di Rolando Ravello con Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, Isabella Ferrari.

“Ulteriori 3 giornate di sciopero verranno effettuate nel mese di agosto e verranno comunicate successivamente”.

(ITALPRESS).