Si lancia dal balcone, quindicenne tenta il suicidio alle prime luci del giorno

La quindicenne è stata trasferita in ospedale. I sanitari del “Vittorio Emanuele” le avrebbero riscontrato fratture multiple ma non sarebbe in pericolo di vita. Pare che la giovane sia stata sottoposta ad intervento chirurgico per sedare emorragie. Dalle prime indiscrezioni, non ancora confermate dagli inquirenti, pare che il tentativo di suicidio sia sfociato dopo un diverbio con un suo coetaneo. Le indagini sono in corso.