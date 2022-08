“Si riattivino gli uffici della Camera di commercio”, Ruvio: “Basta politicanti di mestiere”

Gela. Fare in fretta e far ripartire, da subito, la sede locale della Camera di commercio. Il presidente di Casartigiani Antonio Ruvio solidarizza con gli operatori locali, costretti a lavorare in condizioni di estremo disagio, e ora senza uffici stabili. La sede di viale Mediterraneo non è stata rinnovata e gli uffici di via Sant’Alfredo non sono adatti. Per Ruvio, gli uffici locali sono fondamentali per dare un supporto alle imprese. “Non si può perdere altro tempo, le imprese hanno bisogno della Camera di commercio”, dice. Il presidente dell’associazione datoriale, inoltre, richiama alle proprie responsabilità anche la politica, che non può essere “arrogante e per nulla sensibile, dedita ad altro più che al bene comune”.