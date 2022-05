Si riunisce il primo tavolo tecnico per i festeggiamenti del 10 Luglio

I rappresentanti del gruppo archeologico Keloi,del Kivanis club e del Rotary club si sono dichiarati entusiasti della possibilità di partecipare al tavolo tecnico per poter proporre nuove iniziative e rendere sempre più grandi i festeggiamenti in città

Nuccio Mulè ,cultore della patria ha voluto sottolineare come Gela ,prima città liberata dagli alleati nell’ operazione Husky è seconda solo allo sbarco in Normandia per dispiegamento di forze e organizzazione strategica, per i passi compiuti verso la liberazione dal regime nazifascista che opprimeva l’Europa in quel periodo.

Al tavolo tecnico si è anche discusso delle tante modalità per rendere memorabili i festeggiamenti del prossimo anno in vista dell’80esimo anniversario dallo sbarco che vide Gela come protagonista. Per le celebrazioni del 2023 l’amministrazione spera di poter ospitare cariche politiche regionali e nazionali.