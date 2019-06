Si rivedono dopo 23 anni gli ex studenti della V^B programmatori

Gela. L’estate è anche tempo di rimpatriate, di ex compagni di scuola che si rivedono per ritrovarsi insieme. E dopo 23 anni sono tornati a vedersi gli ex ragazzi della quinta B programmatore dell’istituto tecnico commerciale Luigi Sturzo.

Un incontro-racconto di vite ed esperienze, dove a fare da sfondo ci sono stati i ricordi di cinque anni insieme, tra gioie e ansie. All’appello non c’erano tutti ma hanno risposto presente chi era in città ovvero Sabrina Licata, Marina parentignoti,Francesca Celona, Filippo Giusto, Rossana terrana, Viviana la Bella, Cristina Nardo, Concetta Bonanno, Cinzia Giglio, Tiziana brivitello, Alessandra Milazzo, Alessandro Giordano, Arcangelo Gambino, Christian Messina