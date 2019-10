Si sbloccano gli interventi al Presti, obiettivo apertura a novembre

Gela. Qualcosa si muove per la riapertura dello stadio Presti. Lo scriviamo e ne parliamo da mesi, quasi due anni per essere precisi. L’obiettivo dell’attuale amministrazione era quello di rendere fruibile l’impianto di via Niscemi entro fine agosto, con aggiornamenti e rinvii continui. Da agosto si è passati a settembre. Da settembre a metà ottobre. Adesso la nuova data è metà novembre. Sembrava esserci stata una spallata con la decostruzione della tettoia della tribuna e il montaggio della gradinata modulare. Ed invece quello che dovrebbe essere ordinario diventa maledettamente complicato. La ditta Limonta inizierà soltanto lunedì gli interventi di sistemazione del manto erboso. Ieri è arrivato il materiale ed in una settimana il fondo campo dovrebbe essere calpestabile dopo mesi di totale abbandono.

Il nuovo obiettivo dell’amministrazione è quello di renderlo agibile aprendo al pubblico tribuna (scoperta) e gradinata e chiudendo la curva per consentire di utilizzare gli spogliatoi antistanti la Boscaglia. Sarebbe già un buon risultato, considerati gli anni di attesa.