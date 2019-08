Si tuffa dal pontile sbarcatoio, grave un diciannovenne: verrà trasferito in centro specializzato

Gela. Si è tuffato in mare dal pontile sbarcatoio ma ha riportato gravissime ferite e ora le sue condizioni sono monitorate dai medici dell’ospedale Vittorio Emanuele, in attesa del trasferimento in un centro di neurochirurgia. Un diciannovenne, nel tardo pomeriggio di oggi, si trovava sul pontile, interdetto da tempo, quando avrebbe deciso di tuffarsi in mare. E’ stato recuperato da altri bagnanti che l’hanno riportato a riva.