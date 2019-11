“Si valuta solo sospensione delibera Patto Sud”, Incardona: “Vero problema è assenza progetti”

Gela. “La delibera di giunta non è stata bloccata dall’assessore all’economia Gaetano Armao. A Palermo, si sta discutendo di sospenderne l’efficacia, in attesa che passi dalla commissione bilancio”. Il consigliere comunale dell’Udc Salvatore Incardona, referente politico locale dell’assessore Mimmo Turano, esclude la ricostruzione di Salvatore Scerra, suo “compagno” di opposizione all’assise civica. Scerra ha ricevuto indicazioni, dall’assessorato all’economia, sul fatto che la delibera che revoca i trentatré milioni di euro del Patto per il Sud sia stata bloccata, in attesa di ulteriori verifiche. “Per evitare il ricorso annunciato dal Movimento cinque stelle si sta cercando di fare il passaggio in commissione – dice Incardona – rimane però una cosa che sta passando in secondo piano, ma che è il problema principale del definanaziamento. Ad oggi, il Comune di Gela non ha progetti esecutivi ed opere immediatamente cantierabili. È questo il vero problema. Il governo regionale non è nemico della città”.