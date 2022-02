“Siamo al fallimento”, aziende agricole senz’acqua: “Politica assente, ci distruggono”

“La politica è assente – aggiunge Scudera – stiamo aspettando la prossima campagna elettorale. Vogliamo capire se qualcuno avrà il coraggio di chiederci un sostegno. La protesta sarà plateale. Anche il presidente della Regione Nello Musumeci verrà contestato. Perché non sta facendo nulla? Il dipartimento regionale non è in grado di gestire la situazione delle dighe. Perché non interviene? Ci prendono in giro da mesi e i danni sono enormi”. Solo di recente, dopo circa quattro mesi, è stato ultimato l’intervento di riparazione dell’interconnessione tra le dighe Cimia e Disueri. Gli agricoltori, però, non riescono ad avere i quantitativi d’acqua necessari per portare avanti le loro attività. L’intero comparto è in crisi nera, in un territorio con una concentrazione di dighe, con pochi eguali. Risentono, però, di mancati interventi, al punto da essere ridotte ai minimi termini.