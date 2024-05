“Siamo cittadini normali”, Franzone e i candidati: “Distanti dalla politica che ha distrutto”

Gela. La città “ai cittadini”. Filippo Franzone, in piazza Sant’Agostino, ha chiamato a raccolta sostenitori e candidati della sua lista. “Siamo persone normali che con la politica non hanno mai avuto a che fare, dimostreremo con il lavoro ciò che valiamo”, ha detto Franzone. Il gruppo crede molto al rapporto diretto con la “città vera”. L’obiettivo è l’alternativa netta alla “politica che per la città non ha fatto niente e l’ha distrutta”. Franzone, “il guerriero”, si è messo alla testa di una compagine che non ha referenze istituzionali, anzi la cesura è netta. “Abbiamo iniziato con tanti che ci guardavano con superiorità, ora la città ci sta dando risposte”, è stato detto nel corso degli interventi.