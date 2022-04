“Siamo con Ascia”, solidarietà Sammito e consiglio: politica e sindacato, “legalità prevarrà”

Gela. “Massima solidarietà al consigliere Alessandra Ascia. Io e il consiglio comunale, tutto, siamo con lei. Sappiamo che non si farà intimorire e andrà avanti nella sua azione politica e istituzionale”. Il presidente del consiglio Salvatore Sammito, anche in rappresentanza dell’assise civica, esprime la vicinanza al consigliere, preso di mira dagli incendiari. La sua vettura è stata data alle fiamme nella notte. “Il consiglio comunale respinge atti vili che vogliono minare alla base la vita democratica di questa città. Nel corso della prossima seduta di consiglio, come deciso con i capigruppo, tutti solidali, parleremo di quanto accaduto al consigliere”, aggiunge Sammito. “Nessuno dovrebbe mai sentirsi impotente di fronte a qualiasi atto delinquenziale che, ancora oggi purtroppo, rappresentano una piaga per la nostra città e nessuno dovrebbe mai patire la sensazione che la legalità e la rettitudine morale, nulla possono contro ogni forma di criminalità. L’incendio nella notte all’auto del consigliere Ascia impone una riflessione ad ampio raggio, di fatto mai interrottasi, sul tema della sicurezza e della legalità quale motore di una società che possa dirsi sana . Scegliere da quale parte stare non è mai un’opzione tra le tante perchè sul punto esiste una sola opzione , dalla parte della legalità. Siamo certi che le forze dell’ordine faranno chiarezza su questo fatto increscioso come su quello avvenuto qualche giorno fa che ha interessato le auto in uso ai lavori pubblici. La nostra solidarietà all’amica e collega Alessandra Ascia”, spiegano gli esponenti del gruppo “Una Buona Idea” e quelli di “Impegno Comune”. Il coordinatore provinciale Udc Silvio Scichilone è netto. “Respingiamo ogni azione criminale contro la città. Siamo con il consigliere e con l’amica Alessandra Ascia. Sulla sicurezza – spiega l’esponente centrista – c’è bisogno di un rafforzamento della presenza in città delle forze dell’ordine. Tutte le istituzioni devono fare quadrato”.