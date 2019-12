“Siamo per i bambini e vanno usate le aule autorizzate”, Gnoffo: “Caci non è stata buttata fuori”

“Nessuno ha buttato fuori il consigliere Caci – dice Gnoffo – è stata lei ad assumere un comportamento non rispettoso, facendo il nome di terze persone, che erano assenti. Non risulta a nessuno che sia stata invitata a lasciare la stanza. Il sindaco ha ritenuto che quell’atteggiamento non fosse consono. C’è troppa strumentalizzazione. La giunta sta lavorando per risolvere questa vicenda e soprattutto per tutelare alunni e famiglie. Non possiamo accettare che ci sia stata una messa in possesso delle aule, senza autorizzazione”. L’assessore sostiene la linea dell’amministrazione comunale, mentre questa mattina il consigliere Caci, insieme ad altri esponenti dell’assise civica, ha incontrato le mamme degli alunni.