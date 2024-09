Siccità e prezzi ai minimi, è ancora protesta degli agricoltori del territorio

Gela. La siccità, un sistema di dighe che non assicura nessuna vera garanzia e tante inefficienze strutturali, rendono arduo andare avanti. Gli agricoltori del territorio, questa mattina, si sono radunati lungo un tratto della statale 117 bis. I prezzi delle materie prime sono in costante aumento mentre per produzioni come il grano i prezzi sono ai minimi. Per il territorio, secondo gli operatori, non si vedono soluzioni.