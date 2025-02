Siccità, Longi: “Fondamentale il decreto del governo nazionale che prevede le somme per i dissalatori”

Gela. Il decreto legge varato dal governo nazionale per fronteggiare “situazioni di particolare emergenza” è stato approvato dalla Camera e sta avanzando nell’iter al Senato. Tra le altre previsioni, c’è la copertura finanziaria fino a cento milioni di euro per il contrasto agli effetti della siccità. “Un problema che ha penalizzato non solo i siciliani con lunghi periodi senza acqua ma soprattutto una delle principali attività economiche, l’agricoltura. Con grande orgoglio da deputata siciliana e molto vicina alla città di Gela, faccio un plauso al governo nazionale che ha emanato con il decreto-legge n.208, recante “Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza”, interventi mirati a risolvere le criticità idriche del territorio, in sinergia con il governo regionale e con il lavoro svolto dal collega di partito, il parlamentare Ars Scuvera. Il decreto prevede la realizzazione di impianti di dissalazione a Gela, con una copertura finanziaria degli oneri, nel limite di spesa di 100 milioni di euro – dice il deputato FdI Eliana Longi – l’iniziativa è affidata al Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, il quale si avvale della collaborazione della società Siciliacque per l’attuazione dei lavori necessari e viene prorogato al 31 dicembre 2025 il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate”. Il parlamentare FdI, sul territorio, è in stretto contatto con il dirigente del partito Sandra Bennici.