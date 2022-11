Sicilia, chi sono i pokeristi più forti dell’isola?

Negli ultimi anni il panorama pokeristico della Sicilia si è molto ravvivato, portando nella regione oltre 1500 tesserati alla Federazione Nazionale del Poker Sportivo. E il numero sta aumentando sempre più, perché sempre più forte è il giro di appassionati attorno a questo gioco che è diventato ormai un fenomeno mondiale. Tanto che i giocatori di poker, di tutte le discipline, chiedono a gran voce che questo sia riconosciuto formalmente come sport. Una passione che ha trovato consenso tra i nuovi giocatori della Sicilia, regione che ultimamente è sorgente di nuovi e giovani talenti del poker. Questo grazie anche all’online il quale fornisce esperienze di gioco live poker o poker contro il PC e diversi bonus per gli utenti. Su tutti il codice promo SNAI, solitamente utilizzato dai giocatori per le slot machine, ma che prevede particolari agevolazioni anche per quel che riguarda il poker. Di certo la “palestra” dell’online ha consentito la crescita di alcuni tra i piú forti e noti giocatori siciliani del panorama nazionale. Citiamone alcuni.

I talenti del poker siciliani

Nell’universo dei tornei di poker professionali emergono alcuni giocatori provenienti dalla Sicilia. Su tutti è da citare Federico “sarbi44” Grasso, che vive ormai da anni a Milano ma le cui origini sono di Caltanissetta, a soli 70 Km da Gela. Partendo dalla sua passione, esercitandosi con le partite di poker in TV, su Italia 1 e su PokerItalia24, fino a completare il suo percorso con i tornei online, Federico è arrivato nel 2017 a laurearsi campione SCOOP, una grande soddisfazione per lui a fronte di una vittoria in un torneo così importante. Di Gela è però anche Giovanna “Mi5571”, una delle più promettenti realtà del poker online siciliano. Appassionata del Texas Hold’em Giovanna è arrivata a vincere il torneo “Women’s Sunday” di PokerStars nel 2013. Le sue vittorie sono frutto di tanto studio dei manuali del poker, cosa che le ha permesso di imporsi nei tornei online e di vincere il “Women’s Sunday” e chissà un giorno arrivare a giocarsi una finalissima del Main Event delle WSOP di Las Vegas. Tra i più forti, siciliano anche lui, non è possibile non citare Giuseppe Zarbo che, pur vivendo ad Antibes da molti anni, porta sempre l’Italia e la Sicilia nel cuore. Per lui la partecipazione al Main Event delle WSOP è ormai routine, e la padronanza del gioco gli ha permesso diverse volte di arrivare a premio. Ci sono poi i talenti emergenti, quelli su cui puntare lo sguardo e vedere come si evolverà il loro futuro. È il caso di Walter “cesarino” Treccarichi, siciliano di Catania classe 1990. Anche lui ha sdoppiato la sua vita pokeristica tra tornei live e tornei online, imponendosi in pochi anni nel gioco, cosa che gli ha permesso di piazzarsi in 16esima posizione assoluta nella classifica dei giocatori italiani più vincenti della storia del gioco. Un risultato di tutto rispetto. Nel 2016 partecipa all’High Roller dell’EPT di Montecarlo ottenendo il primo posto dopo aver battuto 575 sfidanti.