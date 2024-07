Sicilia, Schifani “Dalla siccità al turismo, fake news sull’Isola”

PALERMO (ITALPRESS) – “Stiamo assistendo a una delle più grandi operazioni di mistificazione che io abbia mai visto nella vita. Sono in continuo contatto con il Presidente della Federalberghi. Il suo vice ha rilasciato una dichiarazione nella quale conferma il flusso di turisti in aumento in Sicilia. E questi sono dati oggettivi che non possono essere confutati”. Lo dice il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, intervistato al quotidiano “Il Giornale” a proposito di quelle che il governatore definisce delle “fake news” su siccità e turismo. “Nei prossimi giorni daremo un messaggio a tutta la comunità internazionale per spiegare come stanno la cose. Che ci sia un problema di siccità è un fatto innegabile” ha aggiunto, ma ho ereditato “20 anni di assenza di politica sulle acque, sulle irrigazioni, sulle dighe, sulle reti idriche della città. 20 anni di immobilismo”, inoltre “dal mese di maggio non c’è stata la minima precipitazione”. Per affrontare l’emergenza idrica, spiega Schifani “Ci sono 20 milioni messi a disposizione dallo Stato e 28 messi dalla Regione per fare in modo che si individuino rapidamente dei pozzi che assicurino subito l’approvigionamento e anche l’irrigazione”. Secondo Schifani è falsa anche la notizia che i turisti stiano “scappando” dall’Isola per il timore di rimanere senz’acqua. “Indicatemi il nome di un albergo, un solo albergo, che sia stato costretto a chiudere per assenza di acqua” conclude… E poi “In Sicilia è aumentato anche il Pil, sono aumentate le entrate fiscali. La politica che stiamo facendo di sostegno alle imprese dà risultati. Lo dice anche il Mef. L’agenzia internazionale Standard and poor’s ci ha aumentato il rating. Sono fatti oggettivi”. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma