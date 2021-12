Siciliacque interrompe l’erogazione e la parte della città resta a secco

CALTANISSETTA. Brutte notizie per i residenti nelle zone alta della città, Caposoprano e Montelungo in particolare. Per cause ancora da accertare stamane il fornitore di sovrambito Siciliacque non è stato in condizione di effettuare il previsto approvvigionamento nei serbatoi di Capo Soprano e Montelungo, nel territorio di Gela.

La criticità è stata autonomamente riscontrata nel corso delle costanti azioni di monitoraggio di reti e strutture effettuata dai tecnici di Caltaqua , gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, che l’ha prontamente segnalata al fornitore di sovrambito.