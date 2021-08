Siciliacque taglia, “20 litri al secondo in meno”: Caltaqua, “acqua dalle 4 alle 16”

Gela. Siciliacque riduce di ventri litri al secondo le forniture destinate al serbatoio di Caposoprano e già da oggi la distribuzione varierà. Per Caltaqua, infatti, si passerà da “h24” (almeno sulla carta), ad una distribuzione “tutti i giorni”, quindi dalle 4 del mattino fino alle 16. Dovrebbe rimanere invariata invece la distribuzione per le aree coperte dal serbatoio Spinasanta. Una nota di Siciliacque, per ora informale, è già stata anticipata alla società italo-spagnola, che gestisce il servizio in città. A fine giugno, l’Ati, l’amministrazione comunale e i manager di Caltaqua, hanno presentato il progetto per l’uso delle acque dei pozzi Pantanelli, che dovrebbe servire ad alleviare il taglio delle forniture, appena confermato dal sovrambito di Siciliacque.