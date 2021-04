Sicindustria-Comune per porto rifugio: “Partenariato e concessione per 35 anni”

“Come Comune – spiega il sindaco Lucio Greco – nomineremo un nostro referente, che, di fatto, sarà l’interlocutore ufficiale con Sicindustria, e che svolgerà anche il ruolo di responsabile tecnico-amministrativo per tutto l’iter progettuale. Naturalmente, ci impegneremo anche per il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto e parteciperemo a tutti i tavoli tecnici che servirà convocare. È nostro interesse individuare una soluzione progettuale condivisa, senza alterare nessun equilibrio tra gli operatori da diporto e non, ma anzi risolvendo le criticità presenti all’interno della struttura. Se il porto rifugio rinasce, la città ne trarrà benefici enormi in termini economici e di ricaduta occupazionale”. Dopo i tagli della Regione e i tempi biblici per i lavori già finanziati, il sindaco si affida all’intesa con i privati.