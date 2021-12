“Sicurezza delle scuole a rischio”, fissato consiglio monotematico

Gela. Istituti scolastici cittadini da sottoporre ad un’opera complessiva di messa in sicurezza. Dopo le veriche, condotte anche in diverse strutture, i componenti della commissione consiliare istruzione, presieduta dal consigliere Salvatore Scerra, hanno chiesto e ottenuto una seduta monotematica, proprio sul tema. La richiesta è stata firmata da tutti i componenti della commissione. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito ha disposto la riunione per il prossimo 21 dicembre. A Palazzo di Città, dopo il rimpasto in giunta, la competenza è del nuovo assessore Giovanni Costa.