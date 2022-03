Sicurezza in centro, Scerra: “Sto con i commercianti, Greco distratto non difende città”

Gela. Un allarme che non può essere trascurato. Per il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Salvatore Scerra, le parole forti arrivate dall’esercente Ivana Donegani, che ha subito il furto dell’intero incasso della sua attività commerciale, devono essere uno sprone. Anche il consigliere ritiene che la politica, ad oggi, abbia fatto poco per rendere sicuro il centro storico. E’ convinto che bisogna subito coinvolgere il prefetto di Caltanissetta, per arrivare ad un aumento delle forze dell’ordine, da assegnare alla città. “Nel giro di poche settimane si ripete l’ennesimo episodio di criminalità, ai danni dei nostri commercianti. Solidarietà e vicinanza alla titolare dell’attività e ai suoi dipendenti, per quanto subito. Mi sento di condividere il suo pensiero – dice Scerra – c’è una politica disinteressata alla sicurezza e si nota dall’assenza totale e ingiustificata di controlli di ogni tipo. Credo sia opportuno chiedere subito al prefetto un aumento delle forze dell’ordine presenti in città. Serve un presidio fisso di polizia di quartiere, ma anche abolire la Ztl nel periodo invernale”. A livello politico, il consigliere di opposizione tocca il tasto sicurezza, argomento collocato tra i punti mai attuati del programma del sindaco Lucio Greco. “La sicurezza e l’economia cittadine sono punti del programma elettorale del sindaco e sono temi, che per l’urgenza e l’importanza, hanno dominato il dibattito pubblico dall’inizio del suo mandato. In questi tre anni – dice ancora – il sindaco non ha adottato misure idonee a fronteggiare il problema ma si è limitato a trincerarsi dietro la solita scusa della pandemia”.