Siglato accordo Eni-Università Kore, un corso di ingegneria ambientale a Gela

Gela. Un passo importante per avere un corso universitario in città. Eni ha siglato una convenzione con la Kore di Enna. L’iniziativa è di Eni Corporate University e prevede la collaborazione per attivare e rinnovare, negli anni accademici 2021-2022 e 2022-2023, il Corso di laurea magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio presso una sede distaccata nel territorio di Gela. Il corso avrà il coinvolgimento di Eni per lo svolgimento di seminari e interventi didattici a contenuto applicativo e professionale su tematiche che riguardano il trattamento delle acque, l’economia circolare, la Green Economy, la tecnologia Waste to Fuel, la decarbonizzazione e la transizione energetica. Eni, in considerazione delle proprie attività nel territorio gelese, vuole offrire competenze al sistema formativo di Gela e dei territori limitrofi. A Gela, nel 2019 è stata avviata la bioraffineria, che trasforma oli vegetali in biocarburante HVO e ha l’obiettivo di trattare fino al 100 per cento di biomasse di scarto, come oli vegetali usati e di frittura, grassi animali, alghe e sottoprodotti di scarto per produrre biocarburanti di alta qualità. Eni Rewind, società ambientale di Eni, ha realizzato l’impianto pilota ‘Waste to fuel’ che trasforma la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Forsu) provenienti dalla raccolta differenziata del territorio in bio-olio. Inoltre, la società ha messo in campo a Gela tecnologie innovative per il risanamento ambientale, nate e sviluppate nei laboratori di ricerca Eni, per ottimizzare la bonifica dei suoli e della falda, e uno sfidante piano di demolizione degli impianti non più funzionali alla produzione di biocarburanti.