Silenzio Anas su condizioni Gela-Manfria, “Unità siciliana” si è rivolta alla procura

Gela. Hanno segnalato la vicenda sia alla procura che al prefetto di Caltanissetta. Gli esponenti locali di “Unità siciliana” non sono ancora riusciti ad ottenere da Anas l’accesso agli atti, relativi allo stato di manutenzione del tratto stradale Gela-Manfria, lungo la statale 115. Mentre si susseguono gli incidenti (nel fine settimana due tamponamenti in appena ventiquattro ore), i funzionari di Anas non hanno risposto alle richieste inoltrate da “Unità siciliana”. “Anas tarda ad intervenire per la messa in atto di serie misure di prevenzione e per la soluzione dei problemi che abbiamo segnalato – dicono – se dovesse continuare il disinteresse per la salvaguardia dell’incolumità degli automobilisti e dei cittadini, organizzeremo azioni eclatanti”.