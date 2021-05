“Silenzio da Asp”, Un’Altra Gela: “Cosa devono fare esercenti? Tutto fuori controllo”

Gela. “La città è stanca e l’Asp si permette di rimanere in silenzio. Domani è l’ultimo giorno di una zona rossa che ha avuto l’effetto di danneggiare ancora di più solo poche categoria, come il commercio. E’ stata totalmente mal gestita da Asp”. Il gruppo consiliare di “Un’Altra Gela” critica la totale assenza di programmazione da parte di Asp, già al centro di tante contestazioni per il coordinamento dell’intera emergenza sanitaria in città. “Asp non ha fatto sapere nulla al Comune – aggiunge – da giovedì, i commercianti potranno riaprire oppure sono destinati al totale fallimento? Come devono comportarsi i ristoratori, gli esercenti, i titolari delle attività ancora chiuse? Solo dietro nostra insistenza, con una comunicazione telefonica, siamo venuti a conoscenza dei dati complessivi degli ultimi giorni. Come dovrebbero fare, in questa situazione, un qualunque esercente a programmare? Neanche le famiglie possano avere sicurezze”.