Sincero ad alleati “critici”, “basta metodi prima Repubblica da chi vuole assessorato”

“Questa coalizione nasce dalla condivisione di un progetto che è riuscito a mettere sotto la stessa candidatura varie anime, non sprechiamo tutto. Fermo restando il dato che porta ognuno a fare le proprie valutazioni, queste devono comunque essere scevre da interessi particolari o personali. Bisogna essere chiari – aggiunge Sincero – non si potranno tollerare situazioni ambigue, ma soltanto situazioni lineari e ben definite. Chiunque pensa di poter ambire ad una rappresentanza in giunta, abbia il coraggio di chiederla espressamente senza metodi da prima Repubblica, che ci fanno apparire tutti piccoli agli occhi dei nostri concittadini. Bisogna poi essere consequenziali alla risposta che si riceve”. Dai banchi di “Una Buona Idea” arrivano messaggi che gli alleati facilmente potranno decriptare. Chi vuole il posto in giunta deve farsi avanti e in caso di insoddisfazione politica potrà anche scegliere altre soluzioni, uscendo dall’alleanza, come hanno già fatto i dem. I consiglieri di “Libera-mente” e il drappello “critico” sono avvisati.