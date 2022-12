Sincero: “Greco? Faremo valutazioni, con le dimissioni ha mancato di rispetto agli assessori”

Gela. Sono stati più volte collante politico per tenere insieme un progetto che hanno contribuito a fondare. L’azzeramento della giunta ha inevitabilmente indotto anche i civici di “Una Buona Idea” ad avviare riflessioni profonde. Ieri, il vicesindaco Terenziano Di Stefano, che in questi tre anni ha retto le sorti dell’assessorato sviluppo economico, ha presentato le proprie dimissioni, così come gli altri assessori ancora in carica, Romina Morselli e Ivan Liardi. Domani, il gruppo di “Una Buona Idea” farà il punto della situazione, nel corso di un incontro con tutti gli aderenti. “Abbiamo dato l’ennesima dimostrazione di responsabilità e di attaccamento al progetto civico di tre anni fa – dice il capogruppo consiliare Davide Sincero – al sindaco abbiamo detto che eravamo pronti ad andare avanti con i dieci consiglieri a suo sostegno. Ha invece scelto un’altra soluzione e le dimissioni sono state un passo obbligato. Ora, il sindaco ha il dovere morale di individuare la soluzione migliore per governare ed evitare un commissariamento che per la città sarebbe gravissimo”. Sincero conferma la piena fiducia nell’azione di Di Stefano, che è sempre stato il punto di riferimento amministrativo del gruppo. “I risultati del suo lavoro sono sotto gli occhi di tutti – aggiunge – ha ottenuto decreti di finanziamento per milioni di euro, assicurando al Comune di accedere a programmi come “Qualità abitare” e “Rigenerazione urbana”. Il lavoro su “Agenda Urbana” è ormai pienamente riconosciuto dalla Regione. In settimana, prima delle dimissioni, c’è stata la conferma dell’avvio della nuova programmazione, con settanta milioni di euro. Voglio anche ricordare il lavoro svolto dagli altri assessori Romina Morselli e Ivan Liardi. Di recente, siamo riusciti a completare la procedura per le coperture Tari in favore delle famiglie meno abbienti. E’ stata conclusa tutta la fase preparatoria per i lavori di via Tevere. Piuttosto che presentare i risultati raggiunti ci troviamo a spiegare le ragioni delle dimissioni”. Sarà il gruppo civico a valutare come andare avanti. “Se il sindaco dovesse convocarci – dice ancora Sincero – valuteremo l’eventuale proposta. Potrebbe anche decidere di fare a meno di noi e di non convocarci. In ogni caso, la decisione sarà presa in maniera collegiale da tutto il movimento”.