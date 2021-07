Sincero, “in maggioranza problema è politico”: Greco convoca tutti gli alleati

“Onestamente, non ho capito la decisione di colleghi come Salvatore Incardona e Valeria Caci che hanno deciso di rispondere alla convocazione, nonostante ci fosse un parere non ancora rilasciato dal segretario generale. Sicuramente – aggiunge – avranno avuto le loro buone ragioni e le rispetto”. I civici, come spiega Sincero, sono fermamente convinti che non si possa rimanere nella “terra di mezzo”. “Non si può scegliere di stare sospesi, per strategie che magari riguardano posizioni politiche o eventuali altri interessi – dice ancora – una politica seria deve schierarsi. Si può decidere di continuare a dare fiducia ad un progetto politico che deve andare avanti almeno per i prossimi tre anni oppure schierarsi all’opposizione. La terra di mezzo non è ammissibile. In due anni, abbiamo perso sette consiglieri comunali. Questo è un problema politico e il sindaco lo deve affrontare, anche con scelte che possono essere dolorose”. L’avviso politico a Greco lo fanno pervenire anche i civici di “Una Buona Idea”, che certamente non sembrano entusiasti né delle mosse di molti alleati né della strategia di attesa del sindaco.