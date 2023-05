Sindacati ad Acate per chiedere verità per Daouda Diane: Corallo, “contro ogni ingiustizia”

Il segretario provinciale della Filcams-Cgil Nuccio Corallo rinnova l’appello ai valori di questa giornata. “Bello è sentire l’odore dell’uguaglianza, respirare legalità e dignità, onore a chi con il proprio sangue scrisse lo statuto dei lavoratori, a chi riuscí ad unire i braccianti delle terre del sud con gli operai delle fabbriche del nord – dice il sindacalista ricordando i valori di questa giornata – a chi non si arrende alle ingiustizie dentro un call center o fra gli scaffali di un supermercato, ai lavoratori della vigilanza privata con il contratto collettivo scaduto e che ancora non viene rinnovato, alle lavoratrici e lavoratori delle multiservizi, alle commesse, ai lavoratori del turismo, alle lavoratrici delle mense scolastiche, alle colf e badanti. Per tutte le lavoratrici e lavoratori in sofferenza, non perdete mai lo spirito di lotta, la forza di combattere contro chi alza muri di scuse o burocrazia. Contro il nero del lavoro irregolare, portiamo il rosso della rabbia e della lotta. Il lavoro sottopagato è schiavitù. Il lavoro pagato con mesi di ritardo è schiavitù. Il datore di lavoro che sfrutta i propri dipendenti è un caporale”.