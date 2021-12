Sindacati contro Ergo Meccanica, “operaio pedinato e licenziato perchè è sindacalista”

Messina. Una “sovrabbondanza di attività sindacale” e il sospetto che il delegato Fiom-Cgil, ora licenziato dalla gelese Ergo Meccanica, approfittasse dei permessi sindacali, a fini personali. I sindacati dei metalmeccanici, che operano nella centrale elettrica A2a di San Filippo del Mela, nel messinese, hanno denunciato la condotta degli imprenditori dell’azienda gelese, che considerano “antisindacale”. L’azienda, nel sito, svolge subappalti per le manutenzioni. Il lavoratore, che è anche delegato Fiom, è stato licenziato. Prima di arrivare al provvedimento, che il sindacato impugnerà davanti al giudice, pare sia stato pedinato e seguito, su mandato della società gelese. Già lo scorso aprile, c’era stato un procedimento disciplinare a suo carico, “per insubordinazione”. Fu poi collocato in un’officina, all’esterno del sito messinese. Per la Fiom e le altre organizzazioni sindacali, era già evidente la volontà dell’azienda di isolarlo, proprio per l’attività svolta. Per i sindacati, che hanno diffuso una nota congiunta, si tratta di “un fatto gravissimo”. Dopo il trasferimento nell’altra officina, l’operaio andò in malattia, per un intervento, e poi in permesso sindacale. Ragioni che hanno portato i responsabili di Ergo Meccanica a concludere per la “sovrabbondanza” di permessi sindacali.