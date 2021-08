Sindacati, “Trainito e Greco non rispondono a richieste e danneggiano i lavoratori”

“Già in passato, c’era stata una riunione con i vertici della Ghelas Multiservizi, i quali rimandavano la discussione in seno all’amministrazione comunale – dicono i segretari Nuccio Corallo, Michelangelo Mazzola e Gianmatteo D’Arma – in quanto quest’ultima unica detentrice del capitale e delle eventuali immissioni di nuove risorse economiche. A tutt’oggi non abbiamo ricevuto nessun riscontro, pertanto censuriamo questo atteggiamento che riteniamo irrispettoso dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che li rappresentano. E’ chiaro che subito dopo la sosta estiva, in caso di mancata convocazione, ci consulteremo per adire tutte le vie utili e necessarie per uscire da tale impasse e dare risposte certe ai dipendenti”.