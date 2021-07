“Sindaci che stanno con Musumeci vogliono più rifiuti”, Di Cristina: “Battaglia giusta”

Gela. I progetti della Regione su Timpazzo vanno avanti, ma anche la mobilitazione si organizza. Domani mattina, i dem saranno a Timpazzo per il sit-in indetto anche dal sindaco Lucio Greco. Il segretario provinciale Peppe Di Cristina, tocca l’aspetto più strettamente politico, notando come all’interno della Srr4 siano i sindaci pro-Musumeci a sostenere l’aumento dei rifiuti che arrivano a Timpazzo. “Il fatto che i sostenitori politici del governo Musumeci si stiano mobilitando per sostenere l’aumento della discarica di Timpazzo, senza argomenti e dati o documenti, oggettivamente e scientificamente valutabili, mi convince che stiamo facendo la battaglia giusta per il nostro territorio e per Gela. Noi non vogliamo diventare la pattumiera della Sicilia – dice il segretario – perché al momento è così e nessun dato dice il contrario”. Per il dem, davanti alla prova dei fatti sarà evidente valutare da che parte si stia.