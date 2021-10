Sindaco di Caltanissetta aggredito in strada, arrestato un cinquantunenne

Caltanissetta. Ieri sera, dopo le 21, mentre il sindaco Roberto Gambino in compagnia di due persone percorreva a piedi viale della Regione, è stato raggiunto da un cinquantunenne, pregiudicato, che prima l’ha apostrofato pesantemente e poi l’ha aggredito fisicamente, ritenendolo responsabile della sua condizione abitativa. Le volanti della polizia, presenti a poca distanza sono arrivate sul posto e hanno bloccato l’aggressore. Il cinquantunenne ha continuato a pronunciare gravi minacce all’indirizzo del sindaco e degli agenti, mantenendo un atteggiamento di sfida, seppure solo verbale. Il sindaco non ha riportato lesioni e ha deciso di non farsi refertare. L’aggressore è stato arrestato per violenza e minacce a pubblico ufficiale.