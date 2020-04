“Sindaco e giunta senza un programma per crisi”, Bennici: “Non è amministrazione della svolta”

Gela. Una giunta comunale e un sindaco non in grado di gestire la crisi connessa all’emergenza Covid, come ha dimostrato il consiglio monotematico di giovedì. L’esponente di Fratelli d’Italia Sandra Bennici ritiene che l’amministrazione comunale non abbia affatto il polso della situazione e non sia in grado di programmare la cosiddetta fase due. “Si è compreso che questa non è l’amministrazione della svolta, quella intenzionata a volare alto per affrontare le ardue sfide di questo tempo – dice il consigliere – ma è ridotta alla richiesta di donazioni e offerte di derrate, perché i banchi alimentari e le organizzazioni caritatevoli hanno comunicato che ormai le scorte sono in esaurimento. La questione Covid-19 è diventata una scusa, perché il programma dell’amministrazione doveva prevedere un piano economico esecutivo per far fronte ad una crisi sociale già in atto”. Bennici, che quasi si fa portavoce delle considerazioni di buona parte del gruppo di opposizione, è fortemente preoccupata dalla possibilità, ritenuta piuttosto concreta, di perdere altri finanziamenti per opere strategiche. “Una buona idea che attendevamo di carpire dalla sua amministrazione poteva riguardare l’impegno a non perdere più i soldi avuti in eredità dalle precedenti amministrazioni, come i famosi 33 milioni definanziati dai rappresentanti regionali della sua stessa coalizione. Un’altra bella notizia poteva essere che l’amministrazione Greco si fosse impegnata a bruciare tutti i tempi per le gare d’appalto dei progetti esecutivi già finanziati – aggiunge – così da attivare nel mercato quel circuito economico che solo la realizzazione di opere pubbliche può generare. In realtà, come poteva dirlo se non ha nemmeno saputo organizzare la piattaforma informatica per l’esecuzione delle gare di opere pubbliche, che sono già in lizza per essere definanziate come le altre. Altra buona notizia poteva essere l’impegno che entro una data precisa tutti i decreti di finanziamento sarebbero stati integrati con i rispettivi progetti esecutivi per immettere liquidità nel tessuto economico locale, con più occupazione per le maestranze”. Tutti punti che Bennici considera inevasi, non condividendo il fatto che il sindaco abbia imputato le responsabilità dei pesi finanziari che azzoppano l’ente a chi l’ha preceduto sulla poltrona di primo cittadino.