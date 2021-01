Sindaco e giunta confermano, “domani e sabato scuole ancora chiuse”

La decisione, come detto, è stata assunta pochi minuti fa, in assenza di indicazioni chiare ed univoche da Roma e Palermo. “Come avevamo anticipato, la situazione era in divenire” ha dichiarato il sindaco Greco, che ha poi aggiunto, “duole dover assumere e comunicare decisioni tanto importanti così in extremis, ma la priorità ora è quella di garantire il diritto alla salute, e di limitare spostamenti e assembramenti mentre si resta in attesa di provvedimenti del Governo nazionale e di quello regionale”. La richiesta di rinviare in attesa dei pareri del Cts era arrivata dai componenti della commissione consiliare sanità Rosario Trainito e Carlo Romano, come riferito in precedenza.