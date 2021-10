Sinner conquista ad Anversa il quarto titolo Atp del 2021

ANVERSA (BELGIO) (ITALPRESS) – Jannik Sinner ha vinto l'”European Open”, torneo Atp 250 con un montepremi pari a 508.600 euro che si è disputato sul veloce indoor della “Lotto Arena” di Anversa, in Belgio. Il 20enne altoatesino, numero 13 del mondo e testa di serie numero 1 del tabellone, ha liquidato con un doppio 6-2, in un’ora e 16 minuti di gioco, l’argentino Diego Schwartzman, seconda forza del seeding e numero 18 del ranking Atp.Sinner è il secondo italiano nella storia a raggiungere cinque finali in una stessa stagione, dopo Adriano Panatta nel 1973. Nel 2021 solo Novak Djokovic (4-2) e Cameron Norrie (2-4) hanno giocato più finali dell’azzurro nel circuito Atp. Con la vittoria di oggi è anche il primo italiano, in era Open, a vincere quattro tornei in una sola annata.Sinner ha inoltre allungato a 16 la serie di set vinti di fila nei tornei al coperto e portato a 15 successi su 17 incontri il suo bilancio recente in indoor.Nella Race to Turin, l’italiano sale ora al decimo posto, superando il campione di Indian Wells, Cameron Norrie, e guadagnando altri 100 punti sul polacco Hubert Hurkacz, che l’ha sconfitto in finale a Miami. La settimana prossima Sinner, che balzerà al gradino 11 della classifica Atp (best ranking), sarà di nuovo in campo nell’Atp 500 di Vienna, torneo cruciale vista la quantità di punti in palio. Debutterà contro Reilly Opelka, “gigante” Usa di 211 centimetri, semifinalista agli Internazionali d’Italia a Roma, e continuerà la corsa verso il sogno Atp Finals. In gara anche Matteo Berrettini, da questa settimana matemicamente ammesso alle Finali di stagione di Torino.(ITALPRESS).